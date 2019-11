Conti corrente low cost: tutto quello che devi sapere su Web Sella

Aprire un conto corrente capace di offrire servizi essenziali a costi bassi è possibile ed è ormai la tendenza degli ultimi anni. Molto spesso, infatti, i correntisti non necessitano di servizi bancari complessi o articolati. Per questo motivo non avrebbe per essi alcun senso richiedere alla propria banca e sottoscrivere contratti di apertura di conti corrente che forniscono servizi ulteriori a prezzi decisamente più elevati.

Diversi sono gli istituti di credito che hanno pensato e promosso formule di conti corrente low cost ritagliati su misura per le necessità dei correntisti di base ossia coloro che desiderano dal proprio conto esclusivamente i servizi standard.

Tra questi troviamo l’istituto biellese Banca Sella, banca solida e tra le più attive nel campo dei c.d. conti consumer.

Il conto low cost offerto da Banca Sella è web Sella , capace di garantire

operatività di base a costi molto contenuti. Si tratta di un conto riservato a persone fisiche maggiorenni residenti in Italia. Può essere gestito in autonomia dal correntista attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla Banca 24 ore su 24.

Il conto Websella può essere aperto on line attraverso una procedura semplice e veloce disponibile sul sito di Banca Sella.

Sarà infatti sufficiente collegarsi, accedere alla sezione dedicata al conto Websella, fornire le proprie generalità attraverso un documento di riconoscimento e identificarsi con la firma digitale.

Fatto ciò, sarete pronti per essere operativi.

Il conto potrà essere intestato esclusivamente al soggetto che effettua la procedura di attivazione oppure cointestato con altre persone.

Ecco tutti i vantaggi di questo conto, del tutto equiparabili a quelli di un conto tradizionale:

zero spese di apertura;

zero canone , sia per il primo anno di attivazione che per quelli successivi;

zero canone per la carta bancomat collegata al conto;

prelievi gratuiti dagli sportelli Banca Sella;

4 prelievi gratuiti al mese presso qualunque sportello dell’Unione Europea; dopo il quarto prelievo si applica una commissione di 1 euro fino a 500,00 euro di prelievo, oppure di 2 euro fino a 1.000,00 euro di prelievo;

zero spese per l’home banking;

zero spese per il versamento di assegni;

mobile banking da cellulare gratis per i primi 3 anni di attivazione, poi canone annuale di 1 euro;

commissione su bonifici molto bassa : 1,33 euro per bonifici eseguiti on line, 3,04 euro per bonifici eseguiti allo sportello;

pagamenti on line sempre gratuiti , indipendentemente dal circuito utilizzato.

Si tratta dunque di un profilo molto vantaggioso se comparato ai costi tradizionali. Sfruttando a pieno le potenzialità ed i vantaggi del conto, è del tutto possibile utilizzarlo a costo zero. Come già si accennava, il conto Websella permette l’effettuazione di tutte le operazioni di base:

ricezione ed esecuzione di bonifici , anche via internet;

possibilità di bonifici istantanei , offerta attualmente solo da pochi istituti;

disponibilità del bancomat (carta di debito) per prelievi allo sportello e per acquisti nei negozi e on line;

apertura del conto con procedura del tutto telematica attraverso apposizione di firma digitale.

Nel caso in cui, al posto del bancomat, si preferisca una carta di credito, sarà possibile ottenere una carta MasterCard Classic o Visa Classic per acquistare in tutta serenità sia presso gli esercizi commerciali che on line sui siti convenzionati. Peraltro, grazie alla tecnologia chip & pin e ai protocolli di garanzia (MasterCard Secure Code e Verified by Visa), gli acquisti potranno avvenire in completa sicurezza.

Sul conto Websella potranno essere depositate somme di qualsiasi ammontare, non essendo previsti limiti operativi. Il conto è completamente sicuro sia per le accertate condizioni di stabilità della Banca sia, a titolo ulteriormente precauzionale, per l’operatività del Fondo Interbancario di Garanzia, valido per tutti i conti gestiti in Italia.