Concorsi e precari

Consiglio regionale, la maggioranza ammette di non averci capito nulla e vota un ordine del giorno surreale

Follia in Consiglio regionale: dopo ore di dibattito, non viene data nessuna risposta ai dipendenti delle Comunità montane che dal 31 dicembre saranno licenziati e ai precari della Protezione civile. Nessun chiarimento anche sulle presunte irregolarità dei concorsi per le nuove assunzioni in Regione. Pd e M5S: "Un atto vuoto, fumo negli occhi dei cittadini"