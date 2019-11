Comune: “Nessun allarmismo, i ponti di via Corsica sono monitorati”

Il Comune di termoli, tramite il proprio ufficio Lavori pubblici, ha voluto precisare alcuni aspetti relativi ai lavori in programma per i ponti di via Corsica.

“In merito all’articolo comparso su Primonumero in data odierna si tiene a precisare che nello stesso viene riportato erroneamente che lo Studio Suliani di Campobasso avrebbe espresso giudizi in merito alle condizioni statiche e strutturali dei viadotti di via Corsica. Al riguardo si tiene a precisare che lo Studio Suliani si è semplicemente occupato di eseguire i rilievi tipografici e geometrici dei manufatti. Sulla base delle risultanze dei rilievi l’ufficio tecnico ha redatto il progetto di fattibilità che è stato candidato per la concessione dei finanziamenti regionali”.

Inoltre il Comune ha voluto rassicurare sulla condizione dei viadotti. “Infine si chiede di evitare la diffusione di informazioni che possano ingenerare allarmismi e a tal proposito si coglie occasione per comunicare che i viadotti di via Corsica sono attenzionati e monitorati proprio per poter eventualmente adottare tutti i provvedimenti del caso a tutela della sicurezza della circolazione e delle aree attigue ai manufatti”.

Primonumero, pur comprendendo l’esigenza di tale precisazione, conferma di non aver cercato alcun allarmismo, ma di aver specificato in più di un’occasione che i viadotti di via Corsica non sono a rischio crollo.