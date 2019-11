Per molti è un appuntamento irrinunciabile: questa mattina – 2 novembre – complice l’assenza di pioggia, era particolarmente affollato il cimitero di Campobasso. In tanti non hanno rinunciato a portare un fiore, recitare una preghiera o ad accendere un lumino sulla tomba del proprio caro defunto nella giornata tradizionalmente dedicata alla commemorazione dei defunti.

A testimoniare il flusso dei cittadini il caos e il traffico regolato dalla Polizia Municipale che ha presenziato l’area assieme ad una pattuglia dei Carabinieri: sia il parcheggio antistante il convento di san Giovanni Battista che quello realizzato nelle vicinanze della parte nuova del camposanto erano pieni di auto. Il clou intorno a mezzogiorno con diverse macchine in coda molti hanno trovato posto nel secondo parcheggio dell’area.

di 6 Galleria fotografica 2 novembre, folla al cimitero









Anziani e famiglie soprattutto, ma anche ragazzi erano presenti lungo le viuzze del cimitero.

Particolarmente affollata la parte nuova del camposanto, dove è ancora transennato viale dei Lillà e viale delle Campanule, all’interno del blocco E, ossia la parte più nuova del camposanto che venne invaso da acqua e fango dopo un nubifragio alla fine dello scorso agosto. L’area dovrà essere risistemata dall’impresa costruttrice che dovrà affrontare pure le spese dell’intervento, come deciso dall’amministrazione guidata da Roberto Gravina.

Invece tanti erano in fila anche alla macchinetta che consente di effettuare ricerche per risalire al punto preciso in cui è sepolto il proprio caro grazie al sistema elettronico presente davanti ad una delle entrate.

La massiccia presenza dei visitatori ha consentito anche ai fiorai di rimpinguare i solitamente magri affari: venduti crisantemi, ma anche tante rose e garofani.