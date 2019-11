Colagiovanni ed Esposito: “Caro Gravina anche sulla Sea hai fatto solo chiacchiere”

“Roberto Gravina? Ormai parla il politichese”. Inizia così la nota dei due consiglieri di centrodestra Salvatore Colagiovanni (Popolari per l’Italia) e Domenico Esposito (Forza Italia).

“Nel tardo pomeriggio di venerdì 22 novembre 2019, il sindaco Gravina – continua la nota – nel rispondere alla nostra interrogazione, aveva sottolineato come le scelte sulla municipalizzata Sea sarebbero prima passate per le Commissioni competenti e poi portate, eventuale, nell’assise cittadina.

Peccato, però, che mentre rispondeva in aula, chi si occupa della pubblicazione degli atti sul sito del Comune di Campobasso stava già pubblicando l’avviso pubblico, approvato dalla Giunta comunale prima che Gravina rispondesse in aula, sulla ricerca del nuovo Amministratore Unico”.

E ancora: “Perché tutta questa fretta? Non era più consono attendere che l’attuale Consiglio d’Amministrazione approvasse il bilancio del 2019 e, poi, provvedere eventualmente al cambio dei vertici? Ciò che ci meraviglia sempre di più è il silenzio dei consiglieri di maggioranza, che accettano tutto in maniera silente, nonostante le tante battaglie che alcuni di essi facevano prima di entrare in Consiglio comunale. Di molti di loro, sia in Consiglio che in Commissione, ancora non conosciamo la voce”.