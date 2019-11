Con un Cogliati così… si può sognare. Il Campobasso infila la seconda vittoria consecutiva bissando contro il Real Giulianova quella conquistata ad Agnone. Il successo porta la firma dell’attaccante tornato da solo due giornate, eppure ha realizzato già tre gol. La doppietta agli abruzzesi permette ai Lupi di risalire in classifica e abbandonare la zona playout.

IL PRE-PARTITA. Fa malinconia più che gioia la bella coreografia organizzata dalla società al centro del campo: un 100 dorato e un lupo stilizzato per festeggiare il centenario con i bambini della scuola calcio. Ma di fronte a pochi intimi, sotto un forte vento e una pioggia fastidiosa. L’inno di Gino e Gina, però, è sempre da pelle d’oca. In curva, anello inferiore aperto in via eccezionale, supporters in silenzio nel primo tempo e striscioni sempre capovolti. Insomma, tutt’altro che aria di festa.

SCELTE E PARTENZA PIACEVOLE. Cudini rivoluziona di nuovo la squadra disegnando un inedito 4-3-2-1: Candellori da terzino va a fare la mezza punta assieme a Pizzutelli alle spalle di Cogliati, Alessandro è ormai un caso e siede in panchina. Ma la cronaca chiama: al 6’ la punizione di Pizzutelli, deviata, per poco non sorprende Bifulco. Poi Cogliati sfugge al marcatore ma è precipitoso nel calciare e spara alto. La risposta è di Fioretti che da posizione decentrata trova Natale a terra. Occhio all’occasione del Giulianova: Suriano supera l’uomo e calcia di collopieno sfiorando la traversa. Partita più che mai aperta. Sugli spalti, intanto, gli ultras dedicano uno striscione toccante ai 27 Angeli di San Giuliano sottolineato dagli applausi di tutto lo stadio.

VANTAGGIO ROSSOBLU’. POI SI SPRECA L’IMPOSSIBILE. Corre il 27’ quando il Campobasso disegna l’azione più bella: Candellori ispira Cogliati sul filo del fuorigioco, diagonale sinistro imprendibile per il portiere ed esultanza generale. Sulle ali dell’entusiasmo l’asse Candellori-Cogliati sta per colpire ancora ma Diamoutene ci mette una pezza all’ultimo istante. I rossoblù strappano consensi e vanno ancora vicini al 2-0 con Cogliati e Brenci. E prima del riposo lo scatenato Candellori va fuori di un metro col mancino. Ancora più incredibile l’incornata sbagliata da due passi da Tenkorang. L’1-0 è fin troppo stretto. Ma si è visto ancora niente perché al 45’ esatto si è in grado di divorarsi due gol in due secondi: Brenci orchestra un contropiede perfetto, dà a Pizzutelli che solo davanti a Bifulco gli spara addosso il pallone, sulla respinta Tenkorang non infilza per un salvataggio sulla linea. Poi l’azione sfuma. Che spreco.

STANCHEZZA E RITORNO DEGLI AVVERSARI. La ripresa si apre con i cori della ‘Scorrano’: “Noi siamo il Campobasso”. È tutta un’altra musica, c’è poco da fare. La partita è nelle mani dei Lupi che però sono chiamati a raddoppiare. Ci prova Sbardella di testa, fuori misura. E per un soffio non si ripete la legge non scritta del calcio: rete mangiata, rete subita. Ci va vicinissimo Fioretti, fondamentale una deviazione in corner. I rossoblù iniziano ad accusare un po’ di stanchezza, pur resistendo con orgoglio e collezionando un’altra opportunità con Tenkorang. Qualche secondo e Cogliati, migliore in assoluto, si procura un calcio di rigore anticipando Gueye. È il minuto 75, lo stesso numero 9 batte dagli undici metri spiazzando il portiere. Match in freezer. Cudini regala la standing ovation a Cogliati, entra Njambè a 4 dalla fine. Mentre Alessandro resta desolatamente in panchina. In pieno recupero Natale mantiene la porta inviolata sul tentativo ravvicinato di Fioretti.

CAMPOBASSO 2

REAL GIULIANOVA 0

CAMPOBASSO: Natale 6, Fabriani 6, Vanzan 6, Brenci 6.5, Menna 6.5, Sbardella 6.5, Bontà 6, Tenkorang 6 (83’ Zammarchi), Cogliati 8 (86′ Njambè s.v.), Pizzutelli 6 (71’ Giampaolo s.v.), Candellori 7. A disposizione: Tano, Pistillo, Martino, La Barba, Energe, Alessandro.

ALL.: Cudini 6.5

REAL GIULIANOVA: Bifulco, Ferrini (67’ Vitelli), Antonelli (88′ Mennillo), Ramku (83’ Cipriani), Gueye, Diamoutene, Fazzini (55’ Di Paolo), Dolce, Fioretti, Suriano, Barlafante. A disposizione: Di Piero, D’Antonio, Moi, Cipriani, Balducci, Bardeggia.

ALL.: Giglio

ARBITRO: De Vincentis di Taranto.

Assistenti: Pelosi e Columbro di Ercolano.

MARCATORE: 27’ e 71’ (rig.) Cogliati (C).

Note: ammoniti Bontà (C), Diamoutene (G). Presenti circa 800 spettatori di cui una ventina da Giulianova.