Ancora due giovani nei guai. La droga, ancora lei, è costata infatti una denuncia per detenzione ai fini di spaccio ad un trentenne termolese, già noto alle Forze dell’Ordine.

È stato un fine settimana di controlli straordinari per i Carabinieri della Compagnia di Termoli che hanno dispiegato numerose pattuglie sul territorio bassomolisano. I controlli si sono concentrate soprattutto nei centri di Guglionesi, Portocannone, Montenero di Bisaccia e Termoli. Non solo pattuglie e agenti in uniforme ma anche militari in abiti civili per mettere in atto una massiccia operazione di controllo che si è avvalsa anche dell’unità cinofila di Chieti.

Ieri, 24 novembre, in una via centrale di Termoli i Carabinieri hanno fermato due giovani che sostavano nella zona con un fare che ha insospettito i militari. La perquisizione dei due ha dato ragione ai Carabinieri: il più grande dei due – un 30enne del posto – aveva cinque dosi di cocaina mentre l’altro giovane – un ventunenne molisano – portava con sè un coltello a serramanico, proibito.

Di lì a poco è scattata la perquisizione nell’abitazione dei due fermati, con l’ausilio delle unità cinofile dei Carabinieri di Chieti. Non ci è voluto molto perché i cani annusassero la presenza di droga: nella casa sono stati trovati 3 involucri contenenti 7 grammi di hashish.

Per il 30enne, non nuovo a questo tipo di reato, è scattata una denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, per il ragazzo poco più che ventenne è toccato un deferimento per porto illecito di arma. La droga recuperata e il coltello a serramanico scoperto sono stati sottoposti a sequestro.

Il controllo “a tappeto” da parte dei Carabinieri parla di 85 persone identificate, 45 automezzi fermati e intere aree rurali setacciate.