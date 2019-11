Sono fra le più affollate d’Italia, con ben 130 detenuti oltre il consentito. Ma un pregio le carceri molisane ce l’hanno: in percentuale, sono le miglior di tutta la nazione per occupazione dei reclusi. Oltre il 50 per cento di chi sconta una pena fra i tre penitenziari di Campobasso, Larino e Isernia ha infatti un lavoro, che sia all’interno dell’amministrazione carceraria o per ditte esterne.

Lo rivela il Dataroom di lunedì 4 novembre, l’appuntamento settimanale curato per il Corriere della Sera e La7 da Milena Gabanelli e Simona Ravizza.

Un approfondimento accurato su quanti detenuti lavorano in Italia, coi dati regione per regione e la comparazione coi Paesi europei più avanzati, quali ad esempio Francia e Germania, dove la percentuale è rispettivamente del 50 e 65 per cento.

Due i pregi fondamentali del dare occupazione a chi sconta una pena in carcere: il primo è il fattore della riabilitazione del detenuto che tramite il reinserimento lavorativo ottiene i suoi frutti. Basti pensare che “il 68,4% di chi non ha svolto nessuna attività torna a delinquere, il tasso si riduce all’1% per chi è stato inserito in un circuito produttivo” scrivono Gabanelli e Ravizza.

E poi perché il sistema penitenziario pesa sul bilancio dello Stato per 2,9 miliardi l’anno mentre i condannati in via definitiva sono 41.103, e tutti devono pagare le spese di giustizia e del loro mantenimento in carcere, sebbene solo più del 2% lo faccia. Farli lavorare, con una retribuzione che è obbligatoria (altrimenti sarebbero lavori forzati) serve quindi allo Stato anche per farsi ‘restituire’ quei soldi che altrimenti non rientrano.

Il Molise, tuttavia, è esempio virtuoso. Il Dataroom, basandosi sui dati del Dipartimento di amministrazione penitenziaria aggiornati al 31 dicembre 2018, stima in 198 i detenuti che in Molise lavorano, dei quali 183 per l’amministrazione carceraria e 15 per ditte esterne. Sorprendente che il 51,2% del Molise sia nettamente la cifra migliore, davanti alla Sardegna col 42,6%. Fanalino di coda la Campania col 22,8%. La media nazionale si attesta al 29% circa.

Che lavori fanno i detenuti? Addetti alle pulizie e alla cucina, manutentori del fabbricato, lavanderia, spesa, cuochi e aiuto cuochi, ma anche piantoni, scopini e scrivani. In Molise si dividono fra compiti di sala e cucina, come cuochi e camerieri, o altri da artigiani, in falegnameria o nel giardinaggio.

L’approfondimento non lo specifica, ma è molto probabile che quel dato così positivo sia legato alle attività di riabilitazione e reinserimento lavorativo che da anni viene portato avanti dalla direzione della Casa circondariale di Larino, grazie alla lungimiranza della storica direttrice Rosa La Ginestra.