Chaminade, la formazione femminile se la vedrà con il Castello Matese

Settimana di massima concentrazione per la formazione femminile della Chaminade Campobasso. Le ragazze di mister Marsella devono ancora conquistare i primi punti stagionali. Sabato per la terza giornata del torneo regionale si torna al Pala Selvapiana contro il Castello Matese, squadre in campo alle ore 18:00.

Le rossoblù sono reduci dalla prima trasferta stagionale, domenica scorsa a Venafro è arrivata una sconfitta frutto di una prestazione dal doppio volto. Tanto positivo il primo tempo, chiuso in vantaggio per 2-1, tanto negativa la ripresa, rimonta del Venafro che si è imposto 5-2. Le Lady Chami stanno crescendo nel gioco manca, ancora, la continuità nella prestazione. La società del capoluogo aveva messo in preventivo una stagione in salita.

Accanto a giocatrici d’esperienza è stato allestito un nutrito gruppo di giovani promesse, alcune alla prima avventura. Mister Massimiliano Marsella coadiuvato dal preparatore dei portieri Andrea Tammaro stanno lavorando sulla crescita tecnica delle ragazze. Sul cammino di capitan Mastropaolo & Co. il Castello Matese. La formazione di Caserta dopo il rinvio della prima di campionato nello scorso turno ha perso in casa del CUS Molise. Un’occasione per entrambe di sbloccare la graduatoria, la Chaminade è a lavoro con Il chiaro intento di eliminare lo zero.