Sono ore di ricostruzione, frenetica e angosciante, delle tappe del viaggio di Sandro Travaglini, esperto motoviaggiatore di Termoli partito i primi di novembre alla volta del continente euroasiatico. Intanto i giorni che di lui non si hanno più notizie salgono quasi a dieci. Al 16 novembre risale il suo ultimo post su facebook (nella pagina dedicata The road the life we like e sul suo profilo personale) e il suo ultimo collegamento a whatsapp è del giorno seguente, il 17 novembre.

La denuncia dei familiari alle Forze dell’Ordine – passaggio fondamentale perché della vicenda si occupi la Farnesina con i suoi canali diplomatici – è di domenica 24. Oggi il Ministero degli Affari Esteri italiano, assieme all’Interpol, ha iniziato ad attivarsi. E ci sarebbe già una importante segnalazione, arrivata a un carissimo amico di Sandro e suo storico compagno di viaggio che stavolta non è potuto partire con lui per altri impegni. Sandro Travaglini si troverebbe in Iran, Paese nel quale aveva intenzione di andare, dunque già inserito nella mappa di viaggio. Avrebbe i dispositivi out, dal telefonino al Gps, e questa sarebbe la ragione per la quale non è riuscito in alcun modo a mettersi in contatto con la famiglia.

Non c’è ancora nulla di ufficiale, ma visto che l’informazione arriva dall’Ambasciata italiana a Tehran ha un credito, sebbene si resti in attesa di avere una comunicazione diretta con il centauro.

Sono in tanti a seguire la vicenda del 38enne Sandro, “una roccia” per i tanti che lo conoscono ma anche per chi lo segue sui social per via delle sue imprese ‘epiche’ in moto. Il viaggiatore impavido Sandro ha girato in lungo e in largo, prima con altre e ora con la sua Ktm, oltre 50 Stati. Non Stati qualunque, ma Paesi che in pochi si arrischierebbero a visitare, specie se da soli e in moto. Perché stavolta Sandro è partito in solitaria, per un viaggio di quasi un mese che lo avrebbe portato in terre lontane e ostiche, da tanti punti di vista.

Un’ipotesi che alcuni amici (che sono fiduciosi e speranzosi perché sanno quanto il loro Sandro sappia cavarsela in situazioni al limite) fanno è che, attraversata la Mongolia, giunto al confine con il Kazakistan ma ormai in ritardo sulla tabella di marcia, Sandro si sia trovato nell’impossibilità di tornare indietro così come di proseguire entrando nel nuovo Stato. E il motivo potrebbe essere appunto il fatto che i relativi visti fossero scaduti. In effetti leggendo i diari di viaggio online di Sandro si percepisce la sua preoccupazione per quel ritardo che a catena avrebbe provocato dei problemi al suo viaggio, studiato fin nei minimi dettagli.

Ma la difficoltà è molto probabilmente legata anche alle condizioni meteo. Non che Sandro non ne fosse addotto, ma ciò che si è trovato ad affrontare è andato ben oltre le previsioni. “Non lo definisco più viaggio ma una vera e propria avventura ai limiti della sopravvivenza”, così scriveva in uno dei suoi ultimi post descrivendo il freddo tagliente che lo stava mettendo a dura prova, in una zona dove altro non c’è se non neve, vento sferzante e distese di ghiaccio.

Una possibilità potrebbe essere che, travolto da una tempesta di neve in terra mongola, e alla luce dell’impossibilità di attraversare il Kazakistan (da lì Sandro avrebbe dovuto raggiungere l’Iran), il centauro abbia deciso di ripiegare su percorsi diversi. Tutte informazioni che solo lui potrà dare, una volta che i collegamenti saranno ripristinati.

Certo è che in quelle condizioni climatiche anche le apparecchiature elettroniche e i Gps (di cui anche la sua motocicletta è provvista) possono saltare e non funzionare più. Come ricorda un mototurista che scrive dalla pagina ‘BuonaStrada’ su quella del centauro molisano, provando a diffondere ottimismo: “Lì le condizioni non sono delle migliori per gli smartphone e altri dispositivi elettronici, pertanto la connettività è un serio problema. Sandro e la Kappona (la sua moto, ndr) hanno esperienza da vendere quando si tratta di viaggiare in queste condizioni. Ho letto un articolo che gira sui social in questo momento, come se il nostro motoviaggiatore fosse sparito. Un uomo abitualmente per vincere delle sfide deve battere sul tempo gli altri, in questa circostanza la sfida di Sandro ha i suoi tempi. Penso e credo che sia bloccato a causa delle condizioni meteorologiche, magari è stato ospitato in una yurta e sta gustando dell’ottimo cibo mongolo. Rammento che in quelle zone non c’è connettività. Dategli tempo! Presto avremo sue notizie”.

Ora le notizie sarebbero in procinto di arrivare: Sandro Travaglini si troverebbe in Iran, sano e salvo.