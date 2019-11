Il sindaco di Portocannone Giuseppe Caporicci è a Tirana, capitale dell’Albania, in queste ore, ospite del Forum delle Organizzazioni Giovanili organizzato dal Network delle Università e delle Regioni Adriatico-Joniche.

“Un’esperienza straordinaria partecipare oggi a Tirana, in qualità di relatore” ha scritto su Facebook il primo cittadino del comune arbëreshë.

“Parlare della mia esperienza di amministratore di un piccolo Comune di origini albanesi mi ha consentito di far conoscere la nostra realtà, ben al di là dei locali stereotipi, ad una platea attentissima, composta da studenti universitari, docenti oltre che da alte autorità politiche della Repubblica Albanese, come il Ministro per il Turismo, il Segretario Generale del Ministero degli Esteri ed il Sindaco di Tirana”.

Adesso l’intenzione è far sì che il primo cittadino di Tirana possa ricambiare la visita e fare tappa in Molise. “Ho invitato il Sindaco Erion Veliaj a Portocannone per una visita ufficiale, sperando che voglia farci al più presto l’onore di essere nostro gradito ospite. L’attenzione degli albanesi verso le nostre comunità arbëreshë è elevatissima e, se ben coltivata, potrebbe rappresentare un volano di sviluppo economico, ed in futuro anche turistico, per entrambe le sponde dell’Adriatico”.