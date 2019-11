Hanno inscenato un inedito flash mob alla vigili dello sciopero per il clima: protagonisti alcuni giovani attivisti di ‘Fridays for future Campobasso’ lungo corso Vittorio Emanuele.

“Ci siamo stesi sul lastricato del corso come cadaveri per trasmettere il senso della battaglia climatica, che non passa solo per a raccolta differenziata e l’uso delle borracce. Ognuno ha esposto un cartello per indicare le morti legate al cambiamento climatico e alla devastazione ambientale”: così gli organizzatori hanno spiegato il senso dell’iniziativa che si è svolta oggi pomeriggio (28 novembre).

Sensibilizzare sull’emergenza ambientale: uno degli obiettivi del flash mob che per qualche momento ha spezzato la languida tranquillità del corso campobassano.

Domani il clou dell’evento: il presidio in piazza Municipio dalle ore 9.30 per il quarto sciopero per il clima. Manifestazioni si svolgeranno in tutta Italia.