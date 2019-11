Un incidente un po’ particolare, non per la dinamica o le conseguenze, ma per la macchina protagonista. Una Ferrari si è schiantata in galleria, lungo la tangenziale di Termoli, attorno alle 11 di questa mattina 16 novembre.

L’uomo alla guida perso il controllo del suo bolide mentre percorreva la galleria in direzione sud, finendo contro il muretto laterale del tunnel, ma per fortuna non ha riportato serie conseguenze di salute.

A quanto pare la macchina è andata a sbattere per evitare un paletto di segnalazione luminosa che si trovava in mezzo alla carreggiata, ma sulle cause farà chiarezza la Polizia stradale. Possibile che a influire ci sia stata la velocità sostenuta.

Gli agenti si sono occupati dei rilievi e di far scorrere il traffico in sicurezza, con qualche rallentamento per la circolazione. Qualche automobilista non ha resistito alla tentazione di scattare una foto o girare un filmato della Ferrari ferma sulla carreggiata e danneggiata soprattutto nella parte anteriore.