Atto intimidatorio

Bomba esplosa davanti ad un negozio nel centro storico, paura in piena notte a Campobasso fotogallery

L'ordigno lasciato davanti ad un esercizio commerciale lungo via Roma, alle porte del borgo antico. La deflagrazione ha mandato in frantumi la vetrina. Indagini in corso per capire se si sia trattato di un gesto estorsivo











Paura nella notte a Campobasso, in pieno centro urbano. Qualcuno ha fatto esplodere una molotov ai danni di un negozio di abbigliamento che si trova lungo via Roma al civico 10, alle porte del centro storico della città. di 4 Galleria fotografica Ordigno esplosivo in pieno centro a Campobasso





La bomba ha distrutto la vetrina, ma dalla posizione in cui è stata piazzata si evince chiaramente che l’ordigno è stato fatto esplodere non casualmente e dunque potrebbe essere stato un gesto certamente meditato. Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine, questa mattina i carabinieri hanno continuato a perlustrare la zona. Nella notte, invece, sono stati eseguiti i rilievi e prelevati i resti di quello che sarebbe un ordigno costruito artigianalmente. Gli abitanti hanno avvertito il fragore causato dall’esplosione e hanno quindi allertato immediatamente 113 e 112. Le indagini sono già in corso. Si sta cercando di capire se si sia trattata di una bravata o di un atto intimidatorio. Nelle prossime ore verranno ascoltati i titolari e i dipendenti dell’esercizio commerciale per ricostruire il movente e capire che cosa sia accaduto.