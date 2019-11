Benvenuta al mondo dolce Noemi

Per la gioia di mamma e papa Virginia e Rocco ieri sera 11 Novembre è nata Noemi. Un ringraziamento a tutta l’equipe dell’ospedale San Timoteo di Termoli del reparto di ginecologia ed ostreticia che con amore e professionalita continuano ad operare per il bene dei cittadini.

Un ringraziamento al Dottor Thanos che ieri isieme all’equipe del turno di notte hanno lavorato con grande responsabilita e professionalità. A Termoli si può e si deve nascere. Solo con l’amore per la vita si possono mandare avanti grandi progetti, i Santi dei nostri tempi come Padre Pio, Madre Teresa di Calcutta e suor Maria Concetta Esu che quest’ultima con i suoi 60 anni di missione in Africa ha fatto nascere 33000 bambini gli ospedali li hanno aperti e hanno fatto esperienza di vita e non di morte chiudendo le strutture. Vogliamo che il San Timoteo rimanga una struttura viva ma serve la collaborazione di noi cittadini di Termoli.