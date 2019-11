Bagni pubblici di via Cavour, partiti i lavori. Saranno dotati di tornelli e videosorveglianza

Partiti i lavori per il rifacimento dei bagni pubblici di via Cavour. Finalmente, dirà più di qualcuno, considerando che sono rimasti chiusi per tanto, troppo tempo. L’importante però è che ora si è partiti e si parla di un’opera per la quale sono stati stanziati 100mila euro, compresi però anche i bagni di via Palombo. Si tratta di soldi derivanti dal progetto esecutivo che fu approvato il 7 agosto del 2018 dalla giunta Battista. L’area delle toilette pubblica è stata chiusa e transennata proprio per dare il via ai lavori.

Bisogna aggiungere che oltre al ripristino del decoro, verranno rifatti gli impianti idrici, sanitari ed elettrici. E i bagni saranno dotati di sistema di accesso con tornelli automatizzati oltre che di telecamere per la videosorveglianza. Si vuole in questo modo garantire la sicurezza dei cittadini e limitare il più possibile gli atti vandalici. Si tratta di lavori che da tempo erano attesi dalla cittadinanza in considerazione delle condizioni pessime dei due bagni e del degrado.