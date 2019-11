Bagni fuori uso e infiltrazioni d’acqua, attività didattica sospesa alla ‘Petrone’

Servizi igienici fuori uso a causa di un guasto all’istituto comprensivo ‘Igino Petrone’ di Campobasso: è per questo motivo che domani – 6 novembre – l’attività didattica sarà sospesa.

Tutto pare sia riconducibile ad un problema delle fognature e comunicato al Comune di Campobasso dalla dirigente scolastica: “A seguito di perdite abbondanti e numerose di acqua dai servizi igienici dell’edificio di via Alfieri, è stato necessario interrompere l’erogazione idrica dell’intero edificio; attualmente non è stata ancora individuata la causa, i servizi igienici non sono praticabili, pertanto non ci sono le condizioni sanitarie adeguate per il funzionamento didattico di domani 6 novembre”.

In attesa che il guasto sia riparato, il sindaco Roberto Gravina ha firmato l’ordinanza di chiusura della scuola.