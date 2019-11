Brutta disavventura stanotte per una famiglia che, in territorio di Campomarino sull’A14, si è ribaltata con l’auto in seguito ad un urto con un’altra vettura.

Poteva andare molto peggio ai tre – un padre e una madre con la figlioletta di soli 9 mesi – che sono stati prontamente soccorsi e trasferiti in ospedale ma le cui condizioni non destano particolari preoccupazioni. Il sinistro è avvenuto alle 3 di stanotte (1 novembre), quando sul tratto autostradale molisano la Ford Kuga su cui viaggiava la famiglia si è scontrata con una Alfa Romeo 147 e si è ribaltata sul viadotto che sovrasta la zona industriale di Termoli. Sull’Alfa c’erano tre giovani a bordo che, fortunatamente, sono usciti illesi dall’impatto.

Sul posto i Vigili del Fuoco, che hanno tirato fuori l’uomo, la donna, la bambina e il cagnolino a bordo della Ford. I tre giovani che viaggiavano sull’altra macchina sono stati medicati sul posto dal personale del 118 e per loro non si è reso necessario il trasporto in ospedale.

Il traffico, che ha subito forti rallentamenti, è stato deviato sulla corsia libera dal personale della Società Autostrade. Per stabilire le cause dell’incidente la Polizia Autostradale ha effettuato i rilievi di prassi.