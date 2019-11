Un nuovo entusiasmante appuntamento con l’Aut Aut Festival che entra nel vivo della stagione invernale e, questa volta, proporrà il dizionario della politica del giornalista Ettore Maria Colombo.

Dopo il successo dell’evento che ha visto protagonista il prof. Roberto D’Alimonte, sul palco del Teatro Fulvio di Guglionesi salirà sabato 23 novembre alle ore 18.30 il giornalista Ettore Maria Colombo che dialogherà con la presentatrice Valentina Fauzia.

Il giornalista Colombo, autore molisano nato a Termoli, dopo la Laurea all’Università Cattolica del Sacro Cuore, in Scienze Politiche, e un corso di specializzazione in Giornalismo ha iniziato a collaborare con diverse testate giornalistiche. È un noto cronista politico parlamentare e ha lavorato per diverse redazioni nazionali da Milano (Liberazione, Diario della Settimana, Vita) e poi da Roma (Europa, il Riformista, il Messaggero, Panorama). Dal 2015 scrive per QN, dal 2019 per il sito Tiscali.it e cura anche un blog personale di politica, L’Uovo di Colombo.

Nell’evento dell’Aut Aut Festival Ettore Maria Colombo presenterà in anteprima nazionale il suo libro “Piove, governo ladro. Un dizionario della politica della terza Repubblica senza dimenticare le altre” e accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso le parole della politica. Dalla A di ‘Aiutiamoli a casa loro’, ‘Asfaltiamoli’, ‘Antirenzismo’ alla V di ‘Voltagabbana’ e la Z di ‘Zoccolo duro’, passando per ‘Compromesso’,’Dipietrese’ ‘Ghigliottina parlamentare’, ‘Governo balneare’, ‘Leader’, ‘Larghe intese’, ‘Patti’ ‘Populismo’, ‘Primarie’,’Qualunquismo’ e molto molto di più.

Insomma, sarà una vera e propria panoramica della politica italiana dall’Unità d’Italia alla Terza Repubblica.

Come sempre, l’ingresso sarà libero.