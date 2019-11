Probabilmente è il loro fiore all’occhiello, di certo un unicum a livello internazionale. “Il nostro corso di laurea da influencer, unico in tutto il mondo, ci ha fatto conoscere fino a New York”, dicono con una punta di orgoglio dall’Università E-campus che apre una sede anche a Campobasso, in via Mazzini (di fronte alla caserma dei Carabinieri, ndr), all’interno dei locali del Consorzio Libere Imprese. L’obiettivo è realizzare “un polo di studi in Molise”.

Il corso da influencer rientra all’interno di Scienze della Comunicazione, una delle cinque Facoltà che è possibile seguire iscrivendosi all’ateneo telematico riconosciuto nel 2006 dal Ministero dell’Istruzione. Il che vuol dire che “tutti i titoli sono equivalenti a qualsiasi titolo rilasciato da un’università pubblica“, spiega Pierpaolo Castiglione che, assieme alla presidente del Consorzio Libere Imprese Antonella Iasenza, ha incontrato i giornalisti per illustrare nel dettaglio l’offerta formativa. La conferenza stampa precede l’open day in programma sabato 9 novembre dalle ore 17, quando i corsi saranno presentati a tutti coloro che vorranno iscriversi.

Giurisprudenza, Economia, Ingegneria, Psicologia e Lettere completano il ‘pacchetto’ del percorso formativo proposto dall’Università E-campus.

Nel dettaglio, E-Campus offre i corsi triennali in Servizi Giuridici (Criminologia, Scienze penitenziarie e Servizi giuridici per l’impresa), Scienze politiche e sociali, Scienze della Comunicazione (ad esempio, Digital marketing e Digital entertainment and gaming) e il corso magistrale in Giurisprudenza. Inoltre, ci sono i corsi triennali in Economia (fra questi, Psicoeconomia, Scienze bancarie e assicurative, Start up d’impresa e modelli di business) e il corso magistrale in Scienze dell’Economia.

E ancora: Ingegneria con i corsi triennali (fra questi, la novità ‘Veicoli ibridi ed elettrici’ previsto all’interno del corso in Ingegneria Industriale) e il corso magistrale in Ingegneria industriale (anche qui c’è il nuovo corso in ‘Industria 4.0′), Civile, Ingegneria informatica e dell’automazione.

Corsi triennali e magistrali di Psicologia: in questo caso, l’innovazione è rappresentata dal Scienze dell’educazione della prima infanzia.

Infine la Facoltà di Lettere con i corsi triennali in Letteratura, arte, musica e spettacolo; Design e discipline della moda; Lingue e culture europee e del resto del mondo. L’Ateneo telematico offre anche il corso magistrale in Letteratura, lingua e cultura italiana e Lingue e letterature moderne e traduzione interculturale.

Orari flessibili, lezioni on-line attraverso un sistema tecnologico personalizzato, un tutor che segue passo passo lo studente nella preparazione degli esami. E ancora, laboratori e stage, seminari che vengono organizzati prima degli esami per Un’offerta a 360 gradi dunque. “In totale offriamo 49 percorsi di laurea differenti, master di primo e secondo livello. La maggior parte dei nostri iscritti sono lavoratori che trovano benefici dalla flessibilità degli orari e dai corsi on line“, spiega ancora Castiglione. “Inoltre la frequenza non è obbligatoria e sulle nostre piattaforme lo studente trova anche il materiale per studiare”.

Gli esami invece si svolgono nelle sedi di Roma, Napoli, Milano, Pescara, Bari o Messina. “Se un nostro studente, ad esempio, si trova a Milano per lavoro, può sostenere l’esame in quella sede”.

Non solo i più adulti. E-campus alletterà sicuramente tanti giovani aspiranti influencer e che sognano di diventare i ‘nuovi’ Chiara Ferragni intraprendendo la strada verso uno dei mestieri del futuro.

Il costo di iscrizione è di 2700 euro all’anno. Occhio, però: il vantaggio è riservato solo a chi si iscriverà nel giorno dell’open day.