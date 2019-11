Prima spolverata di neve della stagione anche in Molise nelle scorse ore. Come annunciato dagli esperti meteo infatti, la giornata di sabato 9 novembre è stata propizia per i primi fiocchi bianchi dell’autunno 2019 anche nella nostra regione oltre che in Abruzzo, dove a Campo Imperatore questa mattina c’è uno spettacolo di coltre bianca.

In Molise invece la neve è arrivata con accumuli a partire dai 1500 metri di altitudine. Fiocchi copiosi sono caduti a Campitello Matese attorno alle 22 e stamattina le montagne sono ricoperte da un affascinante manto bianco. “L’aria più fredda è giunta nella notte proveniente dal Nord Atlantico” come spiega il sito specializzato meteoinmolise.com.

“Sarà comunque una breve comparsa, nelle prossime 12-24 ore le correnti torneranno a disporsi da sud, anticipando un nuovo forte peggioramento a carattere più mite, atteso per inizio settimana”.

La perturbazione ha colpito soltanto le Mainarde e quindi la zona di Campitello Matese, mentre Capracotta, altra località molisana nota per le copiose precipitazioni nevose, è stata risparmiata.

Nel resto della regione invece soltanto pioggia nelle scorse ore e il ritorno del sole in questa domenica 10 novembre ma le temperature si sono notevolmente abbassate rispetto ai giorni scorsi.

(foto da pagina facebook Campitello Matese)