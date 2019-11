Si è tenuto lo scorso mercoledì 13 novembre al molo di Trieste l’incontro con i porti interessati al progetto per salvaguardare e guardare con attenzione alla tutela ambientale del mare. Trieste, Venezia, Koper, Durres, Thessaloniki, Pireaus e Termoli i partner presenti che hanno illustrato i loro progetti nell’ambito della tutela ambientale.

“Ero presente come Ceo della Guidotti Ships ed il servizio anti inquinamento che stiamo portando avanti con caparbietà – ha commentato Domenico Guidotti, imprenditore termolese -. Crediamo nelle risorse che il porto può dare per questo, da un paio di anni stiamo spingendo il progetto anti inquinamento. Abbiamo le attrezzature necessarie e la forza lavoro per contrastare un possibile danno ambientale. E non è la prima volta che interveniamo in mare con la bonifica veloce e sicura della zona. Proprio perché amiamo il mare è un nostro dovere assicurarci che venga rispettato”.

Queste le parole di Domenico Guidotti, invitato al workshop di Trieste come Ceo della Guidotti Ships. “Il tema trattato in questo appuntamento – ha aggiunto – è stato quello di incrementare l’efficienza dei porti in ambito di aumento della qualità dell’aria, dell’acqua, di emissioni di CO2 e il relativo abbassamento dell’inquinamento”.

Un appuntamento importante in questo momento di grande sensibilità per il Pianeta e Termoli era presente tra nomi importanti del commercio portuale internazionale. “È stato un momento di grande formazione per tutti, per scambiare punti di vista, progetti, possibilità e, ovviamente, per far conoscere la nostra realtà un po’ in tutto il mondo. Hanno apprezzato il nostro sistema dell’anti-inquinamento ed è possibile crescere e formarsi con personaggi di spicco nell’ambito della tutela ambientale”.

Un argomento sempre più sensibile quello del rispetto ambientale che sta sensibilizzando l’intero mondo ad una tutela vera, quella che Termoli e la famiglia Guidotti porta avanti da diversi anni anche con il loro sistema di anti-pollution con risultati soddisfacenti.