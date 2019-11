Al via la settimana nazionale Nati per Leggere. Anche nel capoluogo si terranno diversi eventi e, il 18 novembre alle 17 presso la sede dell’associazione ‘Quartiere Campobasso Nord’ si terrà la serata inaugurale della settimana con il convegno dal titolo ‘Nati per leggere: la missione, le attività, i risultati, le prospettive’.

Il convegno di Nati per leggere, in collaborazione con ‘Quartiere Campobasso Nord’, si terrà nella sede dell’associazione in largo Gramsci numero 11/a. Il programma prevede vari interventi che verranno introdotti da Ramona De Santis, referente dell’associazione Quartiere Campobasso Nord, e da Giuseppe Di Carlo, libraio volontario di Nati per leggere Molise.

Nel corso della serata si parlerà dei benefici della lettura in età precoce sullo sviluppo cognitivo e relazionale dei bambini, con la relazione del dottor Sergio Zarrilli, pediatra referente regionale di Nati per leggere Molise, e della dottoressa Lucia Sardella, psicologa psicoterapeuta infantile, anche lei volontaria di Nati per leggere in Molise. A seguire si parlerà dell’impatto sociale ed economico delle politiche attive di promozione della lettura precoce, della storia e dell’articolazione del programma Nati per leggere in Italia, nonché dei prodotti e delle attività di promozione della letteratura per l’infanzia. Verrà infine inaugurata la mostra ‘Tu sei un poeta’ e lo spazio lettura ‘L’universo di Leo Lionni’.

Di seguito il programma completo del convegno e dei vari appuntamenti che si terranno in Molise.