Al via il bando per assumere due vigili urbani a tempo indeterminato

L’Amministrazione del Comune di Guglionesi torna, dopo molti anni, a indire un bando pubblico per un concorso destinato all’assunzione, a tempo indeterminato, per dipendenti comunali.

Sul sito istituzionale è stata pubblicata la determinazione n. 10 del 20 novembre 2019 dal titolo “SETTORE PERSONALE. AREA UNICA DI POLIZIA LOCALE. APPROVAZIONE BANDO DI PUBBLICO CONCORSO PER SOLI ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI N. 2 ISTRUTTORI DI VIGILANZA. RICHIESTA DI INSERIMENTO ESTRATTO NELLA GAZZETTA UFFICIALE SEZIONE 4 CONCORSO ED ESAMI” (con relativi allegati).

Non appena il bando in merito al concorso sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, come da disposizione di legge, il Comune di Guglionesi avvierà la procedura amministrativa e i candidati aspiranti potranno presentare le domande per parteciparvi. Solo dopo che la Gazzetta Ufficiale comunicherà il numero di iscrizione sarà possibile pubblicare il bando .

Per informazioni: http://www.comune.guglionesi.cb.it