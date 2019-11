Agnone al 6° posto, Vastogirardi ko. Vittorio Esposito (Vastese) stende la Recanatese

L’Olympia Agnonese ci ha preso gusto. Terzo successo di fila, prestazione convincente e sesto posto in classifica raggiunto. Un risultato insperato alla vigilia del campionato, considerando che la formazione granata è stata costruita negli ultimi giorni del calciomercato. Decisivo contro l’Avezzano, al ‘Civitelle’, il gol messo a segno prima del riposo da parte dell’attaccante Acosta che ha steso praticamente i marsicani. Si sale, dunque, a quota 21 punti.

Si ferma invece il Vastogirardi che aveva l’arduo compito di andare a fare punti sul difficile campo del Real Giulianova. Finisce 4 a 1 in favore degli abruzzesi che ribaltano la situazione dopo l’iniziale svantaggio targato Nespoli. Prima della fine del primo tempo Suriano pareggia i conti su rigore e replica a inizio ripresa. Il tris a opera di Cipriani, poker di Fazzini dopo l’espulsione dell’attaccante Kyeremateng.

C’è da dire che la 13esima giornata ha fatto registrare la clamorosa sconfitta in casa della Recanatese che ne ha prese 4 dalla Vastese: in gol Vittorio Esposito con una doppietta, le altre due reti portano la firma di Francesco Esposito. Un ko inaspettato che in qualche modo svela un lato debole della vicecapolista. Saldamente in testa, dunque, il Notaresco a quota 34.

13^ GIORNATA

Cattolica-Jesina 1-1, Chieti-Campobasso 0-1, Fiuggi-Sangiustese 1-1, Matelica-Tolentino 1-0, Montegiorgio-Notaresco 0-0, Olympia Agnonese-Avezzano 1-0, Porto Sant’Elpidio-Pineto 1-2, Real Giulianova-Vastogirardi 4-1, Recanatese-Vastese 2-4.

CLASSIFICA: Notaresco 34, Recanatese 29, Pineto 23, Matelica e Montegiorgio 22, Olympia Agnonese 21, Campobasso, Vastogirardi e Vastese 19, Porto S. Elpidio 17, Fiuggi, Real Giulianova e Sangiustese 16, Avezzano 12, Chieti 11, Tolentino 10, Jesina 6, Cattolica 5.