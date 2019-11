Addio treni, per la tratta Termoli-Foggia solo autobus. Contrari pendolari molisani

Gli autobus sostitutivi diventano definitivi per la tratta Termoli-Foggia. Si è tenuto oggi in Regione, a Bari, l’incontro tra una delegazione del Comitato pendolari Termoli-Foggia e il Dirigente regionale del servizio trasporti, ingegner Enrico Campanile, oltre che una rappresentanza della Direzione regionale di Trenitalia. All’ordine del giorno c’era la discussione sul cambiamento di orari e treni che avverrà a dicembre 2019.

“La notizia che ha non poco sconvolto i pendolari è che a partire da giugno 2020 la mobilità sulla tratta Termoli-Foggia sarà effettuata con autobus, un servizio non più sostitutivo di Trenitalia ma gestito direttamente dalla Provincia di Foggia – scrive il comitato pendolari Termoli-Foggia -. La motivazione è da ricercarsi nell’esiguo numero di passeggeri registrato negli ultimi periodi nelle diverse fasce orarie, che non permetterebbero più alla Regione Puglia di investire su rotaia. L’ingegner Campanile ha comunque assicurato che il pendolarismo sarà garantito con corse dirette Termoli-Foggia e viceversa, anzi invita i pendolari al prossimo tavolo tecnico in cui si discuteranno gli orari. Trenitalia invece si dimostra favorevole ad un eventuale accordo con la Regione Molise, qualora quest’ultima volesse ripristinare il servizio su rotaia”.

Per questo motivo il Comitato si è già attivato ad organizzare un incontro con il sindaco di Termoli, Francesco Roberti, per sensibilizzarlo sulla problematica che può interessare tutta la cittadina adriatica e i dintorni. Inoltre, i pendolari chiederanno di incontrare l’Assessore regionale ai trasporti, Vincenzo Niro, per valutare la disponibilità della Regione Molise “ad aiutare dei suoi cittadini a raggiungere più agevolmente il posto di lavoro, e nello stesso tempo incrementare la viabilità lungo questa tratta, che può essere molto trafficata, soprattutto nel periodo estivo”.