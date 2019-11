Qualcuno con i capelli più bianchi e qualche ruga in più sul viso. Altri invece non sono stati “scalfiti” dal tempo che è passato e hanno ancora il volto di quando si videro l’ultima volta, nell’estate del 1989.

Si sono incontrati 30 anni dopo aver preso il diploma di ragioneria nel 1989. È stata una rimpatriata ricca di ricordi ed emozioni per gli ex alunni della quinta A programmatori di Campobasso che ieri sera si sono incontrati in un ristorante di Campobasso per un’inedita cena “revival” a cui hanno partecipato anche due professori: l’insegnante di matematica Berardino Spensieri e la docente di informatica Rosa Russo.

La cena ha fatto da cornice al racconto dei momenti più belli che gli ex studenti hanno voluto ricordare, in particolare la mitica gita a Parigi. Una serata speciale dunque che ha riportato per un po’ le lancette dell’orologio indietro nel tempo.