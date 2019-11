25 novembre: tutte le iniziative contro la violenza sulle donne

CASACALENDA

#iolasciounsegno2K19 è il nome del progetto che l’Amministrazione Comunale di Casacalenda ha ideato e realizzerà in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Una idea che si articolerà in due parti. La prima parte vedrà tutti coloro che raccoglieranno l’invito all’iniziativa, disegnarsi una linea rossa sul volto e scattarsi una foto sulle panchine rosse – sedute che hanno occupato già da qualche tempo un posto stabile davanti alla Casa Comunale di Casacalenda come memento dell’impegno contro la violenza di genere – per poi postarla sui social con l’hashtag #iolasciounsegno2k19: si darà vita, così, ad un vero e proprio trend social per coinvolgere e sensibilizzare più persone possibili, che, anche da lontano, potranno aderire al progetto, postando una foto che abbia lo stesso tema.

La seconda fase del progetto nasce in collaborazione con la Preside dell’Istituto Omnicomprensivo di Casacalenda: alcuni dei ragazzi delle ultime classi degli istituti superiori parteciperanno ad un incontro – aperto anche all’intera cittadinanza -, che si terrà nella sala conferenze “Il filo di Achille Pace” (Casa Comunale), lunedì 25 novembre dalle ore 10.30. Durante l’incontro sarà proiettato il cortometraggio “Lilium” di Mattia Marano e Antonio De Gregorio che, giovanissimi, hanno realizzato la loro opera prima sul tema della violenza assistita. Al termine della proiezione seguirà un momento di confronto tra i presenti, per affrontare il tema della violenza di genere e proporre idee per migliorare al fine di eliminare un problema sociale, quella della violenza sulle donne, ancora troppo diffuso.

I presenti verranno poi invitati a disegnarsi una linea rossa sul volto, simbolo della giornata contro la violenza sulle donne e raggiungere le panchine rosse per le foto… per lasciare un segno del loro impegno alla lotta contro la violenza sulle donne.

PALATA

Il 25 novembre alle 10, in via Calvario (presso ex sala pretura) verranno inaugurate due panchine rosse. All’evento interverranno per portare i propri saluti la Sindaca Maria Di Lena, le consigliere regionali Paola Matteo e Patrizia Manzo, il coordinatore dell’Ats Antonio Russo. Seguiranno gli interventi di Sara Fauzia e Tina De Michele, rispettivamente psicologa ed avvocato del Centro AntiViolenza di Termoli, e della consigliera di Parità Giuseppina Cennamo. Infine l’inaugurazione delle panchine nel piazzale dell’istituto comprensivo “A. Ricciardi” e in piazza San Rocco.

RICCIA

Il 25 novembre è prevista una fiaccolata contro la violenza sulle donne che partirà alle 18 da piazza Umberto I. Seguirà un momento di riflessione in Sala consiliare, con la lettura di alcuni brani e poesia sul tema della condizione femminile.