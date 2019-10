Volpe passeggia in via Giovannitti e conquista i flash dei passanti

Non è chiaramente un’anomalia, ma una volpe che passeggia tranquillamente in un’area urbana e che non palesa alcuna paura dell’uomo, anzi si mette finanche in posa per fotografie e video, è comunque una curiosità che vale la pena documentare.

Questa immagine è una di quella scattate lungo via Arturo Giovannitti, davanti all’istituto “Leopoldo Montini” dai genitori che aspettavano al di là dei cancelli l’uscita da scuola dei propri figli.

Il giardino verde e ben tenuto di un’azienda nelle vicinanze, la coda rossa che all’improvviso sbuca da un cespuglio e poi, la passeggiata, alla luce del giorno e sotto gli occhi di tutti senza alcuna voglia di continuare a nascondersi.

L’incontro ravvicinato è avvenuto poco dopo le 13,30 ed è durato alcuni minuto con l’animale che si girava verso il piccolo gruppo di persone intento a immortalarla.

Le volpi popolano i nostri boschi e le campagne circostanti, incontrarle è un fatto assai frequente ed è diventato usuale anche incrociarle in città per cercare cibo nel cassonetti della spazzatura.