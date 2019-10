Visita d’eccezione nella mattinata odierna (15 ottobre) al Comando Regionale del Molise della Guardia di Finanza dove è stato accolto l’Ordinario Militare per l’Italia, Sua eccellenza Monsignor Santo Marcianò.

L’Autorità religiosa, cui sono stati resi gli onori di rito, è stata accolta nella Caserma “M.O.V.M. Fin. Antonio Zara” dal Comandante Regionale, Gen. B. Antonio Marco Appella. Successivamente, l’Alto Prelato si è intrattenuto in preghiera presso la locale Cappella che nel 2015, con un solenne rito religioso, fu da lui consacrata e dedicata a San Bernardino da Siena, Santo francescano, vissuto nel XV secolo, di cui sono particolarmente note le prediche in lingua “volgare” durante le quali più volte si scagliò con forza contro la corruzione e il malcostume. L’assonanza tra la figura di San Bernardino e la missione istituzionale della Guardia di Finanza si coglie nella sua lotta contro l’usura e nell’appassionata difesa dei diritti dei più deboli.

In seguito Monsignor Marcianò ha incontrato una rappresentanza del personale in servizio e in congedo nonché i delegati dell’Organo di Base della Rappresentanza Militare, ai quali ha voluto esprimere sentimenti di ringraziamento e plauso per l’azione quotidiana condotta delle Fiamme Gialle in favore della collettività.