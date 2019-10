Verso le elezioni, il circolo Pd chiede dialogo con le minoranze per cambiare il paese

Il circolo PD di Montenero di Bisaccia, dopo un confronto tra tesserati, ribadisce la totale apertura ad ogni forma di dialogo costruttivo con le minoranze consiliari e i cittadini. “Si conviene con il capogruppo “Costruiamo il Futuro” Nicola Palombo riguardo il mettere in campo un gruppo che lavori per aumentare la partecipazione democratica e creare condizioni per un futuro diverso, e si ritiene al contempo che per virare in maniera risolutiva e rilanciare un paese dopo dieci anni di sciagurate scelte amministrative in tutti i compartimenti si ha bisogno delle energie, delle esperienze e delle idee di quanti più vogliano aderire ad un cambiamento serio di forte discontinuità”.

A Montenero, nel 2020, si vota per il rinnovo del sindaco e del Consiglio Comunale e il Circolo Pd insieme al rinnovato direttivo “si è già messo in discussione – si legge in una nota – lasciandosi alle spalle personalismi ed avviando già da tempo un dialogo, privo di imposizioni, con i cittadini ed i loro rappresentanti di minoranza in consiglio comunale nonché forze politiche che condividono la nostra stessa visione e progettualità. Contribuiremo in idee e sostanza alla futura lista civica che andrà ad amministrare il Comune ed i suoi cittadini già assuefatti e rassegnati al pensiero che il treno di un futuro migliore é ormai passato”.

Il circolo invita il consigliere di minoranza Palombo a esplorare un progetto condiviso ampio, a mettere da parte i personalismi ed associarsi, o anche semplicemente iniziare a dialogare con un gruppo cittadino “a cui stiamo dando fiducia e viceversa, che si sta impegnando a trovare soluzioni amministrative future nei vari settori per il nostro Comune. Negli anni si possono creare attriti e

contrasti tra persone ma per il bene della cittadinanza bisogna superarli e mettersi al servizio del Comune e della sua comunità”.

Il paese chiede unione e collaborazione, spiega il presidente di circolo Francsco Borgia, e il Pd intende fare squadra a sostegno del futuro candidato sindaco: “Ci stiamo impegnando seriamente nell’individuare per poi proporre, senza imposizione alcuna, una figura capolista seria e competente che possa amministrare con il metodo della diligenza del buon padre di famiglia o, perché no, con il metodo della diligenza della buona madre di famiglia”.