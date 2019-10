Unitre, al via i corsi: tante novità per l’università della terza età per tenere in forma mente e corpo

Un vecchio detto cita: “Non si smette mai di imparare”. Nulla di più vero dal momento che le esperienze in cui ci imbattiamo durante la nostra vita ci fanno crescere ogni giorno di più e non c’è un’età in cui possiamo considerarci ‘arrivati’ e senza voglia di imparare. Per questo nascono i corsi di Unitre, l’Università della terza età che, anche per quest’anno, ha riaperto le iscrizioni ai corsi.

Inglese, tedesco, fotografia, informatica, burraco, storia, letteratura, psicoanalisi, storia del cinema, storia di Termoli, musica, disegno, scultura, yoga, stampa su stoffa, ricamo, maglieria, bigiotteria, primo soccorso, scultura in argilla, uso del pc e dello smartphone, arte e architettura, rinascimento: una rosa di corsi per tenere attiva la mente ed anche il corpo.

I corsi si terranno presso le aule della scuola media Schweitzer, messe a disposizione gratuitamente dall’Amministrazione Comunale. È possibile iscriversi ai corsi da lunedì 14 ottobre e fino a giovedì 24 ottobre recandosi presso il locale a piano terra della Schweitzer (ingresso da Viale Trieste – c’è un locale a piano terra della Juventus Club) dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.

Di seguito l’elenco dei corsi con giorni ed orari delle lezioni.

1) Corso di lingua inglese di base (cod. 19C01) con il professor S. Ciarletta. Lezioni: Lunedì dalle 17.00 alle 19.00.

2) Corso di lingua inglese 3° anno (cod. 19C02) con la professoressa F. Bravi. Lezioni: Martedì dalle 17.00 alle 19.00.

3) Corso di lingua inglese 3° anno (cod. 19C03) con la professoressa A. D’Angelo. Lezioni: Mercoledì dalle 17.00 alle 19.00.

4) Corso di lingua inglese: conversazione (cod. 19C04) con la professoressa M. Malorni. Lezioni: Venerdì dalle 17.00 alle 19.00.

5) Corso di lingua tedesca di base (cod. 19C05) con la professoressa L. Sabetta. Lezioni: Lunedì dalle 17.00 alle 19.00.

6) Corso di storia della lingua e letteratura italiana (cod. 19C06) con la professoressa L. Lucianetti. Lezioni: Venerdì dalle 17.00 alle 19.00.

7) Corso di storia dell’arte: Arte e architettura del 2000 (cod. 19C07) con l’architetto M. Luciani. Lezioni: Martedì dalle 17.00 alle 19.00 (ogni 15 giorni).

8) Corso di storia dell’arte: Il rinascimento (cod. 19C08) con l’architetto M. Luciani. Lezioni: Martedì dalle 17.00 alle 19.00 (ogni 15 giorni).

9) Corso di storia di Termoli con visite al Borgo Vecchio e siti archeologici del territorio (cod. 19C09) con il professor O. De Lena. Lezioni: Giovedì dalle 17.00 alle 19.00.

10) Corso di psicoanalisi: relazioni umane e associazionismo (cod. 19C10) con la professoressa R. Ludovico. Lezioni: Venerdì dalle 17.00 alle 19.00.

11) Corso di storia del cinema e tecniche cinematografiche (cod. 19C11) con la professoressa M. Farina. Lezioni: Giovedì dalle 17.00 alle 19.00.

12) Corso di musica: dentro la musica (cod. 19C12) con il Maestro V. Santoro. Lezioni: Mercoledì dalle 17.00 alle 19.00.

Laboratori:

1) Corso di disegno di base, pittura e tecniche applicate (cod. 19L01) con il professor F. Cobalto. Lezioni: Mercoledì dalle 17.00 alle 19.00 (ogni 15 giorni).

2) Corso di Informatica (cod. 19L02) con i professori G. Ragni – A. Rucci. Uso del PC e dello smartphone: Internet e le sue applicazioni & Software vario di uso generale: Word – Excel – PowerPoint – Editor di foto – Videomontaggio. Lezioni: Lunedì dalle 17.00 alle 19.00.

3) Laboratorio di fotografia (cod. 19L03) docente e Maestro A. De Gregorio. Lezioni: date e frequenza da concordare con il docente.

4) Corso di burraco (cod. 19L04) (numero limitato) docente A. Ricci. Lezioni: Mercoledì dalle 17.00 alle 19.00.

5) Laboratorio di scultura in argilla (cod. 19L05) docente C. Casolino. Lezioni: N. 5 lezioni a partire da marzo 2020.

6) Corso di Yoga (cod. 19L06) docente B. Raimondo. Lezioni: Giovedì dalle 17.00 alle 19.00.

7) Corso di stampa e decorazione su stoffa (cod. 19L07) docente C. Rucci. Lezioni: Mercoledì dalle 17.00 alle 19.00.

8) Corso di primo soccorso (cod. 19L08) docente M. De Sanctis. Lezioni: Lunedì dalle 17.00 alle 19.00.

9) Corso di ricamo, maglieria e bigiotteria (cod. 19L09) docente L. Palmieri. Lezioni: Lunedì dalle 17.00 alle 19.00.

Maggiori informazioni: https://www.unitre-termoli.it/

Si ricorda che, qualora un corso non venga attivato o sospeso dopo le prime lezioni per motivi sopraggiunti, si ha diritto al rimborso o a frequentare un altro corso a scelta dell’interessato.

Quota associativa:

€ 50,00 da diritto a n. 1 corso

€ 70,00 da diritto a n. 2 corsi

€ 80,00 da diritto a tutti i corsi

Sede delle lezioni: aule adiacenti alla Scuola Media Schweitzer – Ingresso da Viale Trieste. Direttore dei corsi Architetto M. Luciani.

La data di inizio dei corsi sarà comunicata quanto prima.