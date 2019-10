Ha fatto la spesa come fa di solito, nel suo negozio di fiducia. Poi ha tentato la fortuna, partecipando al concorso ‘Vinci subito’ di Acqua&Sapone. E la Dea bendata ha baciato proprio lei, un’anziana residente a Campobasso che stamattina si è aggiudicata un’auto elettrica.

Una Smart ForTwo a emissioni zero, una delle dieci che la nota catena di negozi di prodotti per la casa mette in palio in tutta Italia. La vincitrice del premio di Campobasso è una abituale cliente del punto vendita 3 del capoluogo, in via Gianbattista Vico, proprio a poche decine di metri dal terminal autobus.

Stamane 1 ottobre per lei è stato un giorno fortunato. Come centinaia di altri clienti ha accettato di tentare la sorta con uno dei tanti Gratta&Vinci regalati da ‘Acqua&Sapone’ con un minimo di spesa di 15 euro o l’acquisto di cosiddetti prodotti jolly.

Forse sperava di vincere uno dei tre premi maggiormente distribuiti, vale a dire uno zaino, un ombrello o un portafogli, visto che in tutta la Penisola ce ne sono 100mila in palio.

Di auto elettriche invece solo 10, per il concorso iniziato il 21 settembre scorso e che terminerà il 2 novembre prossimo. Un premio col quale la catena di negozi ha voluto dare un’impronta ecologista al concorso, spingendo per un prodotto a emissioni zero e quindi non inquinante.

Sinora erano state due le vetture vinte, entrambe in Lombardia. Stavolta è stato il Molise a essere baciato dalla fortuna. Curioso pensare a quando la vettura verrà consegnata alla vincitrice, che magari potrebbe fare un bel regalo a eventuali figli o nipoti.

Grande gioia per la signora che quasi non poteva credere di aver vinto. Per lei le congratulazioni del personale del negozio e le immancabili foto ricordo.