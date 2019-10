Una donna commissario dell’Asrem: la Giunta nomina Maria Virginia Scafarto

La fumata bianca è arrivata intorno alle 19.30 di questa sera (31 ottobre): la Giunta regionale ha nominato Maria Virginia Scafarto commissario dell’Asrem.

Un ruolo che l’ex governatore Donato Toma avrebbe voluto affidare a Gennaro Sosto che, per motivi di incompatibilità (è già direttore generale all’Asl Napoli Sud 3), non ha potuto accettare l’incarico.

Anche la Scafarto proviene dalla Campania: è stata direttore sanitario dell’Asl Napoli 2 Nord. E chissà se il suo nome sia stato ‘suggerito’ proprio dall’ingegnere Sosto.

Ad ogni modo avrà un incarico a tempo (fino al 31 dicembre), con il compito di traghettare l’azienda sanitaria regionale in questo periodo, prima della nomina da parte del governo regionale del nuovo direttore generale: come ormai è noto, si stanno vagliando i curriculum dei candidati che hanno risposto all’avviso pubblico della Regione Molise. Anche perchè era impossibile prorogare l’incarico (che scade proprio oggi) al direttore sanitario Antonio Lucchetti.

E così in fretta e furia la Giunta regionale si è dovuta riunire oggi pomeriggio (fra l’altro con il presidente Donato Toma e gli assessori Nicola Cavaliere e Vincenzo Niro all’estero) per designare la manager in uno dei ruoli più delicati per la sanità molisana. Almeno in questo caso la scelta è ricaduta su una donna.