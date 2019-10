Un vecchio detto cita: “Squadra vincente non si cambia”. È il caso di Sentieri Olistici che, in collaborazione con la LILT CB e Legambiente, ha organizzato la ‘Giornata del benessere’ all’interno dell’Ottobre Rosa promossa da LILT. Complice uno splendido sole che ha baciato la regione durante lo scorso fine settimana, il percorso di 10 chilometri ha interessato la città di Termoli, toccando numerosi punti: il Parco Comunale, Rio Vivo, il porto, il Borgo Antico ed il Lungomare Nord, per poi far ritorno al punto di partenza in Piazza Monumento.

Interessante e favorevolmente frequentato anche il banchetto allestito in Piazza Monumento che ha attirato l’attenzione dei bambini, in trepidante attesa di ricevere il palloncino targato LILT e delle mamme che hanno apprezzato la spilletta rosa ed i fascicoli illustrativi del ‘Mese Rosa’.

“Un grazie alla nostra rappresentanza, Dorina, Marinella e Mirela che ha voluto partecipare alla camminata – scrive la LILT – Un grazie ad Amerigo sempre presente ed attivo nell’organizzazione, un grazie a Ciro e Rocco che hanno allestito l’arrivo e hanno presidiato il banchetto con grande attenzione a promuovere la nostra associazione, un grazie anche ad Alessandro per la fornitura dell’arco che ancora una volta ha abbellito l’area”. Chi si fosse perso la camminata, potrà partecipare al prossimo appuntamento del 3 novembre con la ‘Camminata in Rosa’. Non mancate.