Trasporto urbano, anche M5S ‘cede’: concessa proroga alla Seac

La gara per affidare il servizio di trasporto urbano ad un nuovo gestore è ancora in alto mare e per evitare la sospensione o l’interruzione del servizio l’amministrazione guidata dal Movimento 5 Stelle ha deciso di prorogare per tutto il mese di ottobre il contratto con la Seac, la società che da decenni gestisce il servizio nella città capoluogo.

Una decisione presa “per evitare seri problemi a lavoratori, studenti e imprese e anche conseguenze sulla sicurezza dei veicoli e dei pedoni, oltre che per l’ordine pubblico”: sulla base di tali motivazioni la giunta guidata da Roberto Gravina ha approvato lo scorso 26 settembre la delibera con cui finanzia con 246mila euro gli oltre 90mila chilometri che percorreranno gli autobus di città.

La proroga alla Seac sarà valido da oggi (1 ottobre) fino al 31 ottobre, secondo una modalità che proprio i pentastellati avevano stigmatizzato nella scorsa legislatura quando erano all’opposizione. Il governo Battista provò a riorganizzare il settore, ma il bando venne impugnato al Tar Molise dalla stessa azienda guidata da Costantino Potena e l’iter di affidamento del servizio venne bloccato.