Trasporti ‘intelligenti’ e percorsi ciclabili: focus sulla mobilità sostenibile a Campobasso

Campobasso ospiterà oggi e domani (3 e 4 ottobre) un convegno di due giorni dedicato alla mobilità sostenibile e ai trasporti ‘intelligenti’.

Il meeting del progetto DynaMob 2.0 (DynamicMOBILITzazion 2.0) consentirà anche di fare il punto sullo stato di avanzamento del progetto che, grazie alla collaborazione degli stakeholder locali, sta organizzando una sperimentazione di percorsi ciclabili, le cosiddette #Dynamob roads. Tra queste, il percorso ciclabile territoriale sperimentato lo scorso 2 settembre, quando la città di Campobasso è stata tappa della tredicesima edizione del ciclo di pellegrinaggio in onore di San Giuseppe Desa, organizzato da ‘Casello 13’, che ogni anno collega le città di Osimo e Copertino.

Ma non solo. Con DynaMob 2.0 i partner realizzeranno la Dyn-APP, un’applicazione dedicata a monitorare il traffico e le condizioni stradali, offrendo a cittadini e turisti mappe delle aree coinvolte nel progetto con informazioni sui collegamenti con treni e bus, ma anche piste ciclabili, aggiornamenti meteo e punti di ricarica di auto elettriche.

Questo il programma della due giorni: giovedì 3 ottobre, dopo i saluti istituzionali del sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, in programma alle ore 14 presso la sala consiliare in Piazza Vittorio Emanuele II n. 29, i lavori dello steering committee si sposteranno presso la Bibliomediateca comunale in via Roma n. 47. Venerdì 4 ottobre, a partire dalle ore 9.30, si svolgerà il Project Mid-term Review meeting, seguito, alla ripresa dei lavori pomeridiani (ore 14.30), dalla seconda sessione dello Steering committee.