Torna l’ora solare nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre. Lancette indietro di un’ora: dalle 3 alle 2 del mattino. Giornate dunque sempre più corte – con il buio che sopraggiungerà prima – ma con il guadagno di un’ora di sonno in più e di un’ora di luce in più al mattino.

Esiste però la possibilità che questo sia l’ultimo cambio. La Commissione Europea aveva difatti proposto l’abolizione del cambio dell’ora. Dopo una serie di vicissitudini si è arrivati alla soluzione di far decidere autonomamente agli Stati membri se mantenere il cambio dell’ora o abrogarlo. L’Italia ha tempo fino ad aprile del 2020 per effettuare la scelta. Gli Stati che opteranno per l’ora legale sposteranno le lancette per l’ultima volta nel marzo 2021, mentre quelli che sceglieranno l’ora solare stabilizzeranno la scelta a partire dall’ottobre 2021.

L’ora solare resterà attiva fino all’ultimo fine settimana del prossimo mese di marzo (tra sabato 28 e domenica 29 marzo) quando si tornerà a spostare in avanti le lancette tornando di fatto all’ora legale.