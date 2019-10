Ci sarà anche quest’anno la Festa della Bellezza, esperienza voluta dal Centro di Salute Mentale che ha esordito lo scorso 10 ottobre. Esattamente un anno dopo, l’iniziativa – che nel 2018 ebbe luogo in piazza Monumento – verrà riproposta al cinema Sant’Antonio nella mattinata di giovedì, dalle 9 alle 13.

Vi prenderanno parte scolaresche, autorità ecclesiastiche, amministratori, forze dell’Ordine oltre che gli operatori della salute mentale. Un’occasione per riflettere assieme sul significato della parola “bellezza” e su uno dei suoi aspetti fondanti: il benessere ovvero lo star bene.

La giornata del 10 ottobre non sarà che un punto di arrivo di un percorso avviato mesi fa. Durante i mesi preparatori “è stato infatti esplorato cosa intendano per benessere i giovani di questa era iper-tecnologica, tentando di dare uno sguardo ai loro bisogni, agli obiettivi e quindi ai loro vissuti rispetto al futuro e alle relazioni, e quanto tutto ciò si riferisca al vissuto individuale e collettivo appunto dello stare bene. In effetti, è molto più agevole individuare cosa ci danneggi e ci faccia stare male piuttosto che il contrario, come numerosi studi e ricerche in questo campo ci confermano”, spiegano gli organizzatori.

In occasione dell’evento, saranno mostrati i prodotti della creatività dei giovani sul tema specifico e da lì si partirà per interazioni dirette, tutt’altro che ‘didattico-seminariali’, con l’obiettivo dichiarato di “costituire una unica narrazione, per dare senso, trovare nessi e significati comuni, depotenziare pregiudizi e stigma”.

Coordineranno l’incontro il direttore del Csm Angelo Malinconico e gli psicoterapeuti Maria Immacolata Mustillo e Alessandro Mancinella (collaboratore esterno del CSM) insieme agli insegnanti che si sono interfacciati con gli studenti e ne hanno stimolato la creatività, per raccogliere foto, brevi video, produzioni artistiche con didascalie, racconti, poesie.

Per l’occasione è stata anche reata una pagina Facebook e il materiale è stato raccolto attraverso gli hashtag #festadellabellezza, #cosatimancaperstarebene e #cosarendeinfelici.