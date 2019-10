Scegli il lavoro che ami e non lavorerai mai, neanche per un giorno in tutta la tua vita: parlava così Confucio nel VI e V secolo avanti Cristo. Una filosofia che, da allora, è stata pienamente adottata dalla famiglia Pasquarelli che gestisce otto punti vendita a Termoli tra cui il Tigre di via Montecarlo. Il supermercato è entrato a far parte della grande famiglia Gemmir da un anno esatto, mostrando l’impronta tipica della famiglia di imprenditori, in cui vigono rispetto, cortesia e spirito di squadra.

Il supermercato Tigre si contraddistingue per la varietà e la qualità dei prodotti presenti nel locale, la cortesia del personale impiegato, senza dimenticare l’attenzione al portafoglio del cliente, con offerte giornaliere che permettono di fare spesa ai prezzi più convenienti di sempre.

All’interno del Tigre si trova di tutto: dalla cura della persona, con prodotti specifici per il corpo di adulti e bambini, passando per la cura della casa fino all’alimentazione con un’ampia scelta di prodotti biologici e locali, favorendo la diffusione del chilometro zero ed i produttori del luogo.

Le carni selezionate, sempre fresche e prenotabili in vista delle feste natalizie e del Capodanno, il reparto salumi sempre rifornito, la zona dedicata al panificio dove è possibile acquistare pane sempre fresco, fragranti cornetti o dolci sfiziosi per il post pranzo e poi il reparto frutta e verdura con prodotti freschi e di stagione che esalteranno i vostri piatti.

Per festeggiare i primi 365 giorni di attività, la famiglia Pasquarelli ha pensato ad un’incredibile festa dedicata ai propri clienti. Questa mattina ha offerto un pezzo di torta a coloro che si sono recati a fare la spesa ed ai propri dipendenti, per festeggiare come una vera e propria famiglia, mentre oggi e domani, 18 e 19 ottobre, vi aspettano tre incredibili offerte da non lasciarvi scappare, per nessun motivo, con i prezzi più bassi di sempre: banane a soli 89 centesimi al chilo, appassite di Bojano a soli 4,99 euro al chilo e pasta ‘La Molisana’ da 500 gr in vari tipi a soli 50 centesimi.

Cosa aspettate? Il Tigre di via Montecarlo 60 vi attende con sconti eccezionali e con un ampio parcheggio: potrete fare spesa comodamente, senza dover cercare un posto per l’auto o preoccuparvi di camminare troppo con le buste pesanti. Tigre della famiglia Gemmir vi aspetta, ma affrettatevi perché le offerte sono così vantaggiose da attirare proprio tutti.