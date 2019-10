“Ti aiuto ad aprire l’impresa” e ‘spilla’ 4mila euro ad un molisano: campano denunciato

“Non preoccuparti, ti aiuto io a curare tutte le pratiche burocratiche per aprire l’impresa”. La proposta del campano 52enne, originario della provincia di Avellino, era stata accettata da un uomo di 37 anni di Rionero Sannitico, paese della provincia di Isernia. Quest’ultimo aveva anche consegnato 4mila euro al campano fidandosi di lui e delle sue parole.

Il 52enne infatti si era proposto di iscrivere per conto del molisano una società presso la Camera di Commercio di Isernia. Lo avrebbe dunque aiutato per svolgere le pratiche burocratiche e l’istruttoria dell’iscrizione. Attività che in realtà non ha mai svolto nonostante il pagamento dei 4mila euro. Questa la ricostruzione della vicenda effettuata dai Carabinieri a cui il 37enne ha deciso di rivolgersi quando si è reso conto di essere stato truffato e ha denunciato quanto accaduto.

Dopo le indagini, i militari della Stazione di Rionero Sannitico hanno dunque denunciato alla locale magistratura il 52enne campano, accusato del reato di truffa.