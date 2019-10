Interrompiamo le trasmissioni robotiche, per dare la linea agli studi di Androide Tv, per la messa in onda del telegiornale condotto dall’umanoide Vespacop. “Buongiorno dal TG 3000, iniziamo con una notizia importante di politica interna, finalmente è stato tolto il diritto di voto agli italiani, ci penserà un calcolatore elettronico ad elaborare il risultato delle elezioni, basterà schiacciare un pulsante per determinare l’esito, un po’ come l’estrazione del Lotto. Una comunicazione di natura economica arrivata pochi istanti fa, la Borsa Elettromagnetica apre con il segno meno, questo interessa relativamente, visto che tra poco non esisteranno più risparmi, investimenti e denaro liquido, ma la vita economica sarà gestita da un microchip, avente valori monetari minimi e massimi da versare, situato sotto la retina dell’occhio, sarà sufficiente mettere a fuoco il prodotto da acquistare, insomma un portafoglio visibile!

Novità nel mondo dell’istruzione, la scuola è stata abolita, fin dalla nascita sarete dotati di un cervello artificiale a basso consumo, con milioni di neuroni e sinapsi, saprete solo quello che c’è da sapere, indipendentemente dall’età e dai contributi, andrete in pensione non appena il software trasmetterà la prima anomalia. Passiamo ai motori, dove è stato annunciato il prototipo per la creazione di automobili a elio, azwxjkhyza…scusate un falso cortocircuito, dicevo si guiderà in cielo, con sensori e fotocellule a regolare il traffico. Per la cronaca, dal 2019 è scomparsa una risposta a una domanda: un giorno il robot sarà in grado di pensare come un essere umano? Oppure è il cervello dell’uomo a funzionare come una macchina? Dal TG 3000 è tutto, buona giornata robotizzata”.

(Alessio Toto …Tra un motore e un cambio mi sono laureato in Sociologia e, scrivo poesie con lo scopo di arrivare al vostro cuore…)