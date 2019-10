Termoli, i calciatori accusano la società: “Abbandonati, situazione disastrosa”

E’ già tempo di crisi per il Termoli. Nel pomeriggio l’intera squadra ha manifestato, tramite un comunicato stampa, il proprio disagio sotto il profilo economico. Il capitano del Termoli, Vittorio Prete, assieme a tutta la rosa comunicano la difficile situazione che stanno attraversando a soli due mesi dall’inizio del campionato.

Questa la nota integrale: “Nonostante le mille promesse, le belle prospettive, gli accordi e gli impegni presi la società ci ha abbandonato al nostro destino e molto spesso, assieme allo staff, non è presente neanche agli allenamenti. Abbiamo difficoltà a raggiungere il campo durante la settimana, ma soprattutto non vengono organizzate le trasferte costringendo noi atleti a utilizzare le nostre automobili senza recuperarne, poi, le spese e quindi investendo le nostre risorse economiche. A prescindere da tutto ciò, abbiamo continuato e continueremo ad onorare la maglia di questa orgogliosa società, stringendo i denti finchè ne avremo la possibilità: ad oggi, però, le situazioni per praticare calcio sono davvero disastrose. Ci teniamo a ringraziare i tifosi per averci sostenuto fino ad oggi, soprattutto nei momenti più difficili”.

I giallorossi attualmente hanno dieci punti in classifica e sono nella pancia del campionato. Una partenza che ha visto la formazione di Rufini vincere tre partite, perderne altrettante e conquistare un pareggio. E’ chiaro che con i presupposti descritti nel comunicato sarà molto difficile andare avanti. Si attende una risposta da parte della proprietà a tale riguardo.