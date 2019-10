Di scena nel pomeriggio le gare di ritorno degli ottavi di finale di Coppa Italia regionale. Il Roccasicura, dopo il 3-1 dell’andata, rifila altre sei reti al Pietramontecorvino e conquista di diritto l’accesso ai quarti. Partita senza storia per i gialloblù che hanno dominato in lungo e in largo. Come del resto il Comprensorio Vairano, che cala il poker ai danni della Polisportiva Gambatesa, già sconfitta all’andata per 3-0. Successo di misura, invece, per il Bojano ai danni del Ripalimosani: i matesini era già tranquilli per il 2-0 infilato due settimane fa al “Vitantonio”. Ottima affermazione per le Acli Campobasso e Campodipietra che battono per 3-1 il coriaceo Sesto Campano e volano al turno successivo. All’andata era finita in parità. Bissa la vittoria dell’andata il Tre Pini in casa dell’Isernia: 2-0 e qualificazione in tasca per la formazione di Camorani che sta dominando anche in campionato. Venafro già tranquillo grazie al 5-2 sul Volturnia, nel pomeriggio si trattava solo di una formalità, mentre festeggia anche il Termoli che batte l’Aurora Ururi e stacca il pass per i quarti di finale. Passaggio del turno al cardiopalma tra Aurora Alto Casertano e Real Guglionesi: finisce 3-4, in virtù del 3-2 in favore dei campani di quindici giorni fa a sorridere sono i neroverdi.

I RISULTATI

Capriatese-Real Guglionesi 3-4 (and. 3-2)

Bojano-Ripalimosani 1-0 (2-0)

Roccasicura-Pietramontecorvino 6-1 (3-1)

Isernia-Tre Pini 0-2 (0-2)

Vairano-Pol. Gambatesa 4-0 (3-0)

Volturnia-Venafro 0-0 (2-5)

Acli e Campodipietra-Sesto Campano 3-1 (1-1)

Termoli-Aurora Ururi 1-0 (0-0)

QUARTI DI FINALE (andata 6 novembre, ritorno 20 novembre)

Real Guglionesi-Bojano

Termoli-Acli Cb e Campodipietra

Tre Pini-Roccasicura

Venafro-Compr. Vairano