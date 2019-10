Previsioni del weekend: una nuova perturbazione al Nord-Ovest mentre sul resto d’Italia il rinforzo di un campo anticiclonico garantisce temperature miti e sole diffuso.

A cura di www.meteoinmolise.com

PREVISIONI DEL WEEKEND, SITUAZIONE – La fase di maltempo di inizio settimana che ha colpito in particolar modo la Liguria, va chiudendosi e la pressione torna ad aumentare sul Mediterraneo centrale e sull’Italia. Si apre, quindi, una fase più stabile e soleggiata con clima ancora mite per il periodo al Centro-Sud, sulle isole e su buona parte dell’Adriatico, sopratutto durante le ore centrali del giorno. Tuttavia, sul Nord Atlantico rimane sempre attivo un centro di bassa pressione tra Isole britanniche e Mare del Nord. Da suddetta bassa pressione nasce una nuova perturbazione diretta verso l’Italia in questo weekend. Le correnti si dispongono di nuovo dai quadranti meridionali e trasportano aria umida, responsabile di un aumento della nuvolosità soprattutto al Nordovest con i primi fenomeni in Liguria.

METEO IN ITALIA VENERDÌ

Tende a peggiorare al Nordovest: deboli piogge, soprattutto sulla Liguria, ed entro sera anche su Piemonte e valle d’Aosta. Sul resto d’Italia prevale ancora il bel tempo, salvo qualche disturbo sulle zone dell’Alto Tirreno. Temperature gradevoli, anche superiori ai 20°C al Centro-Sud di giorno con punte anche di 24°C in Puglia e sulle isole. Più freddo la mattina. I venti tendono a disporsi da sudest con Scirocco in graduale rinforzo.

METEO WEEKEND IN MOLISE: MITEZZA E GIORNATE SOLEGGIATE

Previsioni per oggi, venerdì: giornata di bel tempo e molto mite. Al mattino e al pomeriggio cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso se si escludono passaggi di velature. Da segnalare la possibilità di foschie nelle vallate interne più chiuse (piana di Bojano) nelle primissime ore della giornata ma in dissolvimento. Ventilazione pressoché assente. Temperature stazionarie superiori alla media del periodo.

Previsioni meteo, sabato: cielo sereno o poco nuvoloso per velature di passaggio. Temperature in leggero aumento e comprese tra 19 e 22 gradi. Venti deboli di direzione variabile.

Previsioni del tempo domenica: al mattino cielo poco o parzialmente nuvoloso su tutta la regione. Sereno sulla costa. Pomeriggio soleggiato e mite, serata stabile. Venti moderati da libeccio. Temperature in ulteriore aumento con punte superiori ai 23 gradi in basso Molise.