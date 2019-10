Una perturbazione ha raggiunto l’Italia. I fenomeni più intensi sul Tirreno, Sardegna e Sicilia. Altrove poche variazioni. Da sabato nuovo aumento della pressione. Le previsioni meteo in dettaglio.

A cura di www.meteoinmolise.com

PREVISIONI METEO DEL WEEKEND, SITUAZIONE – La perturbazione giunta giovedì sulle regioni di Nordovest e Sardegna originata da una bassa pressione sull’Europa sudoccidentale si sta spostando molto lentamente verso levante, ostacolata dall’ alta pressione presente sulla Penisola balcanica e parte dell’Italia. L’azione di blocco sarà così forte che la perturbazione si arresterà in prossimità della Sardegna, Tirreno e Sicilia. Il fronte associato nella giornata odierna si isolerà, dunque, sui mari occidentali ancora su parte delle regioni tirreniche e sulle due isole maggiori, soprattutto sulla Sicilia, dove i fenomeni potranno risultare anche intensi.

PREVISIONI VENERDÌ – Al Nord inizio di giornata con cielo nuvoloso per brevi piogge su basso Piemonte ed Emilia. Al Centro nuvoloso su versante tirrenico e zone interne appenniniche, qualche pioggia al mattino sul Lazio. Sulle altre regioni tempo più stabile con tendenza ad ampie schiarite su adriatiche e Umbria che si estenderanno anche a quelle tirreniche a fine giornata. Tempo peggiore in Sardegna con piovaschi intermittenti e fenomeni in intensificazione in serata sul versante tirrenico dell’isola. Al Sud instabile sulle regioni tirreniche peninsulari con piogge e temporali intermittenti sulla bassa Calabria, in attenuazione entro sera. Tempo migliore sul versante ionico e su quello adriatico con ampi spazi soleggiati. In Sicilia tempo molto instabile con piogge e temporali anche forti. Possibilità di locali nubifragi, in particolare tra le province di Catania e Messina dove sono attese punte allarmanti di intensità di pioggia.

PREVISIONI METEO WEEKEND IN MOLISE: QUALCHE PIOGGIA IN ARRIVO SULLA PROVINCIA DI ISERNIA

Previsioni per oggi, venerdì: mattinata piuttosto grigia nelle zone interne. Al mattino e al pomeriggio cielo nuvoloso con possibilità di brevi precipitazioni sull’Isernino. In serata qualche pioggia in arrivo sulla costa. Ventilazione debole da nord-est. Temperature in diminuzione ma ancora sopra la media soprattutto sui versanti più orientali della regione.

Previsioni meteo, sabato: cielo poco nuvoloso per velature di passaggio. Temperature di qualche grado in diminuzione nei valori minimi, in rialzo in quelli massimi. Venti deboli tendenti a provenire da nord.

Previsioni del tempo domenica: al mattino bel tempo su tutta la regione a parte velature di passaggio. Sereno sulla costa. Pomeriggio soleggiato e mite, serata stabile. Venti deboli. Temperature che riguadagnano qualche grado e punte ancora di 20 – 21 gradi sulle pianure.