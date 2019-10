Provincia di Campobasso

Tecnologie 4.0, tirocini nei Paesi dell’Unione europea per 100 studenti molisani

Cento studenti degli istituti superiori della provincia di Campobasso pronti a partire per fare esperienza in aziende e istituzioni della Comunità europea grazie al progetto Erasmus Plus KA1VET “Mobility Action Plan to develop new skills in Smart Industry 4.0”. Il progetto è stato presentato a Palazzo Magno.