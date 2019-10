Stress da matrimonio? Voglia di vacanza? Trasforma il tuo sogno in realtà con AB Events e viaggi

“I sogni son desideri di felicità. Tu sogna e spera fermamente dimentica il presente e il sogno realtà diverrà”: queste sono le parole che Cenerentola cantava mentre sognava di sposare il suo principe azzurro. Lei aveva la fata madrina che esaudiva i suoi desideri, Aladdin era aiutato dal Genio della Lampada che lo tirava fuori dai guai, mentre voi potrete rivolgervi ad AB Events e viaggi per organizzare il vostro matrimonio, un compleanno importante, l’addio al nubilato ed al celibato o il viaggio dei vostri sogni.

AB Events e viaggi penserà a tutto: partendo dal vostro budget studierà le soluzioni migliori per realizzare il matrimonio dei vostri sogni, senza risparmiare sulla qualità. Dalla stampa all’invio degli inviti alle bomboniere, passando per la prenotazione del ristorante e dei fiori, fino alle bomboniere ed al viaggio di nozze. Voi non dovrete occuparvi di nulla: potrete sedervi, rilassarvi, scegliere con calma il vestito che vi calza a pennello e pensare a dove vorrete trascorrere il vostro viaggio di nozze.

Niente più stress da matrimonio, con migliaia di cose da ricordare, problemi da risolvere, piani B e C da architettare in caso di maltempo, niente più persone da chiamare per avere la conferma della partecipazione al vostro giorno più importante.

AB Events e viaggi, però, è molto di più. È un costruttore di sogni, una moderna fata madrina che esaudirà ogni vostro piccolo desiderio. Il punto di forza si sviluppa nella creazione di una rete locale in grado di racchiudere più artigiani ed aziende locali, per diversificare l’offerta e rafforzare il marchio del ‘Made in Molise’, anche a livello turistico. Tra i vantaggi dei servizi offerti, infatti, c’è la creazione di pacchetti viaggio che uniscono la bellezza della destinazione all’esperienza personale che diventa protagonista della vacanza, rendendola indimenticabile. L’obiettivo è rendere il Molise una meta turistica d’eccellenza, puntando sulle bellezze paesaggistiche, sull’architettura, sull’enogastronomia e sui prodotti tipici.

E se tutto questo non fosse abbastanza, venite all’inaugurazione del nuovo punto AB Events e viaggi in via Mascilongo 23 a Termoli, sabato 5 ottobre a partire dalle ore 18: scoprirete tanti pacchetti viaggio per il periodo natalizio ed il Capodanno, le offerte riservate agli sposi, le location più ambite e le mete per le vostre prossime vacanze estive. Perché aspettare? Prenotate ora ed avrete vantaggi esclusivi. Con AB Events e viaggi dovrete solo preoccuparvi di mettere tutto in valigia.