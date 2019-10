Statale 16, al via i lavori dell’Anas per la rotatoria a Campomarino Lido

Iniziati i lavori per la realizzazione di una rotatoria in prossimità della stazione di Campomarino Lido, sulla Statale 16.

È stato il Comune di Campomarino a comunicarlo ieri (3 ottobre) sulla sua pagina facebook, dove si afferma che si è dato il via ai lavori mediante i primi rilievi topografici e i picchiettamenti propedeutici alla realizzazione della rotonda in prossimità della stazione di Campomarino Lido da parte dell’Anas.

Grande soddisfazione viene espressa dall’amministrazione comunale di Campomarino che, anche se da poco insediata, ha seguito con grande attenzione le fasi procedurali dell’opera.

I lavori dureranno 15 mesi per un importo pari a euro 2.732.060 a base d’asta.

L’incrocio in cui verrà realizzata la rotonda è considerato da sempre di estrema pericolosità dalla autorità competenti e dagli automobilisti che vi transitano per svoltare verso il Lido o, viceversa, per immettersi sulla strada statale. “Pertanto – il commento del Comune – la messa in sicurezza e l’adeguamento della sede stradale porrà definitivamente fine alla problematica annosa in essere”.