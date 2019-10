Gruppo Speleopop e Ambiente Basso Molise insieme per pulire ‘I mur’, cioè la parte vecchia di Guglionesi. Così sabato scorso 5 ottobre nel primo pomeriggio si è svolta a Guglionesi la manifestazione di pulizia di territorio. Infatti con tecniche di corda, il gruppo speleo si è attrezzato per riportare a monte i rifiuti.

Tantissimi quelli recuperati da gomme di auto a parti di bicicletta, da reti di materassi al vetro, dalle valigie alla plastica e tante buste di rifiuti domestici.

“L’Amministrazione Comunale di Guglionesi – commenta l’assessore all’Ambiente Giuseppina D’Onofrio, – è lieta di accogliere e appoggia pienamente queste iniziative che vede la partecipazione di Associazioni di Guglionesi e di Cittadini. Oltre alla valenza ambientale, vi è quella di valorizzazione del nostro territorio, che è un tesoro infinito ed abbiamo il dovere di far conoscere ma anche di mantenere nei suoi delicati equilibri”.

“L’Amministrazione di Guglionesi – prosegue la D’Onofrio – c’è e vuole partecipare in modo attivo, ringraziando tutti coloro che sono intervenuti ed in particolare il gruppo Speleopop per le acrobazie che hanno dovuto affrontare per recuperare i rifiuti”.

L’iniziativa si propone di pulire, almeno una volta al mese, un parte del territorio comunale e cerca di sensibilizzare al rispetto per l’ambiente perché chi ama davvero il proprio territorio ed il proprio paese, lo tutela.